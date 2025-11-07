VIDEO Sigaretta fatale | la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi

A Timon, nello stato brasiliano del Maranhão, una serata tra amici si trasforma in incubo quando un giovane accende una sigaretta a pochi metri da un distributore di carburante. In pochi istanti, le fiamme si propagano sul pavimento della stazione di servizio, raggiungendo un camion parcheggiato. Il rischio di esplosione è altissimo, ma grazie all’intervento fulmineo dei dipendenti, l’incendio viene contenuto prima che degeneri. Per fortuna nessuno resta ferito. (X@arquivocurioso). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Sigaretta fatale: la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi

Altre letture consigliate

Paolo Taormina era un ragazzo di 21 anni, palermitano. È morto questa notte cercando di salvare la vita a un altro ragazzo, con un gesto di enorme generosità e vero e proprio eroismo, che gli è stato fatale. Come Willy. Paolo si trovava nel locale dei suoi geni - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO Sigaretta fatale: la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi - A Timon, nello stato brasiliano del Maranhão, una serata tra amici si trasforma in incubo quando un giovane accende una sigaretta a pochi metri da un distributore di carburante. Lo riporta msn.com

Accende una sigaretta al distributore e scatena l’inferno: il video impressionante dal Brasile - Una telecamera di sicurezza ha ripreso il momento in cui le fiamme si sono propagate sul pavimento di una stazione di servizio della Petroflex, situata nel qua ... Da msn.com