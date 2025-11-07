VIDEO Sigaretta fatale | la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi

Gazzetta.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Timon, nello stato brasiliano del Maranhão, una serata tra amici si trasforma in incubo quando un giovane accende una sigaretta a pochi metri da un distributore di carburante. In pochi istanti, le fiamme si propagano sul pavimento della stazione di servizio, raggiungendo un camion parcheggiato. Il rischio di esplosione è altissimo, ma grazie all’intervento fulmineo dei dipendenti, l’incendio viene contenuto prima che degeneri. Per fortuna nessuno resta ferito. (X@arquivocurioso). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

video sigaretta fatale la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi

© Gazzetta.it - VIDEO Sigaretta fatale: la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi

Altre letture consigliate

VIDEO Sigaretta fatale: la stazione di servizio prende fuoco in pochi secondi - A Timon, nello stato brasiliano del Maranhão, una serata tra amici si trasforma in incubo quando un giovane accende una sigaretta a pochi metri da un distributore di carburante. Lo riporta msn.com

video sigaretta fatale stazioneAccende una sigaretta al distributore e scatena l’inferno: il video impressionante dal Brasile - Una telecamera di sicurezza ha ripreso il momento in cui le fiamme si sono propagate sul pavimento di una stazione di servizio della Petroflex, situata nel qua ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Video Sigaretta Fatale Stazione