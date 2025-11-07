Vicchio si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Giotto
Vicchio, 7 novembre 2025 – Al via venerdì 28 novembre la stagione 202526 del Teatro Giotto di Vicchio. Un programma di otto appuntamenti con prosa e musica fino al 28 marzo. Paolo Kessisoglu, Gaia Nanni, Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio, Marianna Morandi e Marco Morandi, Antonella Questa, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chara Riondino sono tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Vicchio e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Anche per la stagione 20252026 il Giotto presenta un programma con autori ed interpreti di spessore nazionale per una proposta culturale che si rivolge a un’ampia platea di spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
