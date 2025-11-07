Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 Roma Napoli code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in carreggiata Nord ci spostiamo sulla regionale di Fiuggi Al momento la strada è chiusa per un altro incidente avvenuto alla km 50-500 in entrambe le direzioni siamo nel comune di Genazzano sul posto le autorità competenti al personale di Astral spa andiamo nella Viterbese sulla provinciale Cimina km 7 circa del comune di San Martino al Cimino ricordiamo che sebbene inizialmente sia stato risolto resta attivo il senso unico alternato prestare attenzione andiamo ora sulla Roma Fiumicino risolto l'incidente tra via Colombo via della Magliana circolazione scorrevole in direzione Raccordo Anulare e cambiamo argomento lo sciopero nazionale di 24 ore indetto da Alcune sigle sindacali per la giornata di oggi venerdì 7 novembre nella regione Lazio mezzi pubblici rischio sono soprattutto a Latina Comunque nel rispetto delle fasce di garanzia dunque fino alle 13:30 poi dalle 16:30 al termine del servizio nella capitale invece non si registrano disagi nella rete gestita da Atac trambus metropolitane la ferrotranvia risultato al momento regolari regolare servizio anche per quanto riguarda la regionale Cotral da Gina Panda piastra di infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-11-2025 ore 11:25

News recenti che potrebbero piacerti

#Eventi | #Viabilità | #Lavori | #Roma Mercoledì #5novembre -Cerimonia pubblica presso l'Altare della Patria alle 11:15 -Udienza generale in Piazza San Pietro alle 10:00 -I Modà in concerto al Palazzo dello Sport -Lavori di potatura in Viale Tiziano e sul - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità - X Vai su X

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Come scrive ansa.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... romadailynews.it scrive

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Scrive tecnoandroid.it