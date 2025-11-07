Vestito da elettricista si intrufola nel cantiere per rubare | colto in flagrante scappa dalla polizia e si nasconde sotto un' auto

L'arresto è scattato dopo un breve inseguimento, dopo che il 34enne ha cercato di nascondersi sotto un'auto parcheggiata. I fatti sono avvenuti a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria, nella serata del 22 ottobre. Vestito da elettricista tenta il furto all'interno di un cantiere in Borgo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Grazie infinite Anastasia per aver creato una splendida coreografia, e in questo modo, mi hai permesso di raccontare la mia storia. Le lampadine a rappresentare la mia precedente vita da elettricista, e tu, con quel vestito che passa da nero a rosso, a rapprese - facebook.com Vai su Facebook

Vestito da elettricista si intrufola nel cantiere per rubare: colto in flagrante, scappa dalla polizia e si nasconde sotto un'auto - L'arresto è scattato dopo un breve inseguimento, dopo che il 34enne ha cercato di nascondersi sotto un'auto parcheggiata. Scrive torinotoday.it