Verso Parma-Milan le probabili formazioni dell’anticipo del Tardini

Le immagini della vittoria contro la Roma sono ancora negli occhi, ma per il Milan è già tempo di rituffarsi tra le onde del campionato. Obiettivo? Proseguire la marcia nelle zone alte di classifica. L’undicesima giornata di serie A coincide con l’ultima prima della sosta per le nazionali, e contrappone i rossoneri al Parma nell’anticipo di sabato 8 novembre, ore 20:45, allo stadio Tardini. Analizziamo stato di forma e probabili formazioni delle due compagini! Qui Parma: vittoria cercasi disperatamente. I ducali allenati da mister Cuesta hanno assoluto bisogno di uscire dalla spirale di risultati negativi che pare averli inghiottiti. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Verso Parma-Milan, le probabili formazioni dell’anticipo del Tardini

Altre letture consigliate

Verso Parma-Milan: precedenti tra le due squadre e curiosità - X Vai su X

L'incidente questa mattina prima delle 8 al km 127 tra Parma e Reggio Emilia in direzione sud. A chi è diretto verso Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Parma e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Reggio Emilia. Nello scontr - facebook.com Vai su Facebook

Parma-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). L'11a giornata di Serie A - Nell'11esima giornata il Milan di Allegri fa visita al Parma di Cuesta per provare a proseguire il ... Scrive msn.com

Probabili formazioni Parma-Milan: Cutrone da ex, la gestione di Pulisic - A chiudere il sabato dell'11^ giornata di Serie A ci penseranno Parma e Milan, squadre attese ... Secondo fantamaster.it

Milan, novità su Pulisic e Rabiot: Allegri ha deciso come li gestirà - Il Milan si sta preparando per la sfida contro il Parma ma ad attirare l'attenzione sono le ultime su Pulisic e Rabiot: ecco cosa farà Allegri ... Riporta sportface.it