Venezia-Sampdoria sabato 08 novembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici Yeboah può segnare ancora
La Sampdoria si presenta a questa trasferta contro il Venezia da ultima nella classifica di Serie B dopo una sconfitta, quella in casa contro il Mantova, che ha annullato i progressi che la squadra aveva mostrato dopo l’arrivo di Salvatore Foti e Angelo Gregucci, che avevano prodotto due pareggi contro Frosinone ed Empoli. Da parte loro i . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Ci troviamo alla vigilia di Venezia #Sampdoria! La gara andrà in scena al Penzo alle ore 19:30 ed è valida per il 12° turno di Serie B Angelo #Gregucci è intervenuto stamani in conferenza stampa per presentare la sfida e analizzare diversi aspetti CON - facebook.com Vai su Facebook
#muoversivenezia| Lega Serie B Venezia-Sampdoria sabato 8 novembre 2025 - ore 19:30 Modifiche ed integrazioni al servizio di trasporto pubblico in occasione della partita: actv.avmspa.it/it/content/par… @comunevenezia @CMVenezia @Venezi - X Vai su X
Sampdoria, nuovo problema per Simone Pafundi: fuori dai convocati per Venezia. Anche Ricci si ferma. Le condizioni - Sampdoria, per il 2006 nuovo fastidio muscolare, problema al polpaccio per il regista ... Secondo clubdoria46.it
Ex Sampdoria, Filip Stankovic decisivo anche a Venezia: da quando è andato via i portieri sono un problema.. - La Sampdoria ritrova Filip Stankovic contro il Venezia: cinque clean sheet in 11 partite finora in laguna per l'ex blucerchiato ... Da clubdoria46.it
Venezia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Foti e Gregucci - Squadra in ritiro in Veneto, sabato alle 19:30 i blucerchiati sfidano i lagunari di Stroppa allo stadio 'Penzo' ... genovatoday.it scrive