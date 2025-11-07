Venditti vuole denunciare i pm pavesi per l’inchiesta su Sempio | L’unico colpevole è Stasi Poi accusa la procura di Brescia di aver falsificato le carte

L’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, ottiene per la seconda volta l’ annullamento di un decreto di perquisizione e sequestro nei suoi confronti. Il provvedimento riguarda l’inchiesta della Procura di Brescia, in cui l’ex magistrato è indagato per « peculato e corruzione » nell’ambito del presunto « Sistema Pavia ». Un’indagine che si intreccia con un altro filone d’indagine che lo vede accusato di « corruzione in atti giudiziari » insieme al padre di Andrea Sempio, per aver contribuito nel 2017 a scagionare il figlio. Dopo la decisione favorevole di oggi del tribunale del Riesame, Venditti passa al contrattacco contro i magistrati pavesi che hanno riaperto il caso dell’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Open.online

