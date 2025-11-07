Vede entrare la polizia nel locale e getta a terra la droga | arrestato

Genovatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne egiziano per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato Cornigliano ieri sera hanno effettuato un controllo avventori in un locale di piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena.Una volta all'interno hanno notato un giovane. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

