Van der Sar, ex portiere della Juve, si è espresso così a proposito della rinascita di Teun Koopmeiners. Ecco le sue dichiarazioni. La rinascita di Teun Koopmeiners: è questa la missione ora in casa Juventus. A parlarne è stato il suo connazionale Edwin van der Sar, ex portiere bianconero. Qui: Koopmeiners, quando un salto nel passato può essere la via del futuro: la prima “spallettata” va a segno. L’olandese sarà riproposto in quella posizione? Il focus KOOPMEINERS – «È uno dei più forti centrocampisti d’Italia. A volte nel calcio serve solo un po’ più di tempo. Penso che il cambiamento di tutti gli allenatori della Juve non abbia aiutato, ovviamente, o forse i bianconeri hanno giocato in un sistema diverso rispetto a quello a cui era abituato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Van der Sar crede in Koopmeiners: «È stato uno dei migliori calciatori d’Italia negli ultimi due anni, speriamo di poterlo vedere così di nuovo. Sulla nuova posizione da difensore…»

