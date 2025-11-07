Valanga di furti in un bed and breakfast di Cefalù | 7 persone denunciate tra loro pure alcuni dipendenti
Rubavano di tutto con estrema disinvoltura: la polizia ha denunciato 7 persone con riferimento al furto di diversi prodotti di vario genere messi a segno nel corso degli ultimi due anni ai danni di un noto bed & breakfast di Cefalù. Assoluti “protagonisti” dei furti anche due dipendenti della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
