Valanga di furti in un bed and breakfast di Cefalù | 7 persone denunciate tra loro pure alcuni dipendenti

Palermotoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rubavano di tutto con estrema disinvoltura: la polizia ha denunciato 7 persone con riferimento al furto di diversi prodotti di vario genere messi a segno nel corso degli ultimi due anni ai danni di un noto bed & breakfast di Cefalù. Assoluti “protagonisti” dei furti anche due dipendenti della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Valanga Furti Bed And