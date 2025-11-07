Usa Trump | Valutiamo esenzioni per l' Ungheria sul petrolio russo

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che sta valutando la possibilità di concedere all’Ungheria un’ esenzione dalle sanzioni statunitensi sull ‘energia russa, durante un incontro con il primo ministro ungherese Viktor Orbán alla Casa Bianca. “Stiamo valutando la questione perché per lui è molto difficile procurarsi petrolio e gas da altre aree”, ha affermato Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: "Valutiamo esenzioni per l'Ungheria sul petrolio russo"

Leggi anche questi approfondimenti

Trump minaccia la Cina: “È ostile, valutiamo massicci dazi”. E cancella l’incontro con Xi - X Vai su X

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/trump-se-maduro-ha-giorni-contati-direi-si-AHg8RBWD?refresh_ce #Trump #Maduro #StatiUniti #Venezuela - facebook.com Vai su Facebook

"Valutiamo esenzioni per l’Ungheria". L'assist di Trump a Orbán sul petrolio russo - Durante l’incontro a Washington col premier ungherese, il presidente Usa lascia intendere una possibile deroga alle sanzioni sul petrolio russo: una mossa che potrebbe ridisegnare gli equilibri tra St ... msn.com scrive

Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: alleanza su energia, immigrazione e pace in Ucraina - Donald Trump ha ricevuto Viktor Orban alla Casa Bianca, definendolo "grande leader rispettato da tutti" e lodandone la politica sull'immigrazione: "L'Europa ha commesso errori enormi, Orban no". Segnala msn.com

"L'Ungheria non ha il mare". Trump elogia Orban e valuta di eliminare le sanzioni sul petrolio russo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto alla Casa Bianca il premier ungherese Viktor Orban in modo caloroso e definendolo "un grande leader, rispettato da tutti". Lo riporta msn.com