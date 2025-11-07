Urbanistica la mossa di Green Stone | istanza al Comune per sbloccare il cantiere sotto sequestro

Milano, 7 novembre 2025 – Nelle inchieste sull' urbanistica milanese si inserisce il primo tentativo di sbloccare uno dei cantieri sotto sequestro, correggendo l'iter in modo da 'sanare' quei presunti abusi edilizi contestati dalla Procura, con al centro in particolare nuove costruzioni fatte passare per ristrutturazioni. La società Green Stone presenterà infatti al Comune di Milano una istanza di piano attuativo, con l'obiettivo di ottenere dagli uffici di Palazzo Marino un titolo edilizio che tenga in considerazione anche organizzazione, infrastrutture e servizi dell'area da urbanizzare. Lo hanno comunicato i costruttori alle famiglie acquirenti degli appartamenti, che oggi si riuniscono in presidio davanti al cantiere fra via Lepontina e via Valtellina posto sotto sequestro esattamente un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

