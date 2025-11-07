Uomini e Donne chi è Ciro Solimeno | famiglia età studi lavoro ex fidanzate e passioni

Ciro Solimeno è uno dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Giovane, sportivo e molto legato alla famiglia, ha un percorso chiaro: prima lo sport, poi la laurea, quindi il lavoro e oggi la ricerca di un amore maturo in tv. In studio ha mostrato carattere e sincerità, anche quando le domande sono state scomode. In questa guida ripercorriamo i punti chiave della sua storia: dalle origini al trasferimento a Roma, fino al ruolo di tronista. Un profilo utile per capire chi è davvero Ciro Solimeno oltre le telecamere. Uomini e Donne: origini e famiglia di Ciro Solimeno. Ciro Solimeno è cresciuto in una famiglia unita, con un fratello e una sorella che considera punti fermi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Ciro Solimeno: famiglia, età, studi, lavoro, ex fidanzate e passioni

