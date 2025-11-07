Un' esperienza comune a molte donne ma spesso circondata da silenzio e tabù

«S ono stata incinta due volte. la prima non è arrivata a termine». Con queste parole, pronunciate durante un'intervista al programma argentino Olga, Oriana Sabatini ha rivelato di aver vissuto un aborto spontaneo prima della gravidanza attuale. Un dolore intimo, condiviso pubblicamente per rompere il silenzio su una condizione molto più diffusa di quanto si pensi. Secondo l' Humanitas Research Hospital, l'aborto spontaneo può interessare fino al 30% delle gravidanze: un numero che racconta quanto spesso questa esperienza si nasconda dietro il riserbo e la sofferenza silenziosa di molte donne. Kasia Smutniak attaccata dai cattolici polacchi: «È pro aborto, non può essere la Madonna» X Leggi anche › Aborto: il diritto c'è, l'accesso no.

