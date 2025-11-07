Una serata tutta da ballare sulle hit degli anni novanta

Domenica 9 novembre tornano le serate di Casa la Corte. A partire dalle 18 il locale ospiterà apericena e intrattenimento musicale fino a tarda serata. In consolle dj Roby Righi e Max Pres, accompagnati dalla voce di Franz Collini, che proporranno le grandi hit degli anni novanta e duemila, fino. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

