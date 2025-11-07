Una cifra pazzesca SuperEnalotto in Italia davvero incredibile

Nessun “6” né “5+1” nel concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 7 novembre. Sono stati invece centrati tre “5”, ognuno dei quali porta a casa una vincita di 43.095,16 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale così alla cifra di 75.400.000 euro, continuando ad attirare la curiosità e la speranza di milioni di giocatori. La schedina minima del SuperEnalotto prevede una sola colonna, cioè una combinazione di sei numeri. La giocata massima, invece, può comprendere fino a 27.132 colonne, ed è possibile anche partecipare con i sistemi a caratura, che consentono di acquistare quote da 5 euro ciascuna, condividendo l’eventuale vincita con altri partecipanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

