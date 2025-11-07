Un viaggio musicale tra jazz funk e swing con i talenti della Toscanini Academy - Big Band
Dopo aver inaugurato il nuovo cartellone del Teatro Comunale di Russi, martedì 11 novembre la Toscanini Academy torna sul palco del Comunale, protagonista in questa occasione con la formazione Big Band diretta da Beppe Di Benedetto. “From Glenn Miller to Modern Vibes” è il titolo del concerto che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un viaggio musicale tra gospel e spiritual che fa bene al cuore Prenotatevi - facebook.com Vai su Facebook
Jazz, funk e musica africana al Pif. Richard Bona apre la kermesse - Richard Bona, leggendario bassista camerunense, sarà la guest star della prima serata del PIF di Castelfidardo. Si legge su ilrestodelcarlino.it
"MutaMenti: Un Viaggio Musicale tra Brasile, Jazz Italiano e Serie TV" - MutaMenti, la rassegna itinerante dell'Istituto Valorizzazione Castelli, offre una varietà di concerti che spaziano dalla musica brasiliana ai classici jazz italiani, passando per le sigle delle serie ... Segnala lanazione.it
’Jazz nel Terzo Reich’, viaggio musicale nella storia - Bondeno, il 26 gennaio alle 16,30 al centro polifunzionale si terrà la conferenza- Da ilrestodelcarlino.it