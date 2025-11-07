Un monzese tra gli 8 nuovi diaconi permanenti della chiesa di Milano

C’è anche un 42enne di Monza tra gli 8 nuovi diaconi permanenti della chiesa ambrosiana. Sarà ordinato insieme ad altri 7 – sempre provenienti dalla Lombardia - sabato 8 novembre alle 17.30 da Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, nel Duomo meneghino nel corso della celebrazione eucaristica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

