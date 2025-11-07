Un hub turistico e culturale negli ex magazzini della Dogana

Prosegue il percorso di collaborazione tra l’Agenzia del Demanio e il Comune di Messina per la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio pubblico. Questa mattina, presso il Palazzo della Dogana, l’Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune una porzione del complesso delle Dogane Reali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Altre letture consigliate

Salice: Primo incontro di presentazione del format di promozione turistico/culturale territoriale per i Casali di Tramontana. Realizzati un pieghevole cartaceo ed una estensione multimediale di approfondimento raggiungibile tramite QR Code per ciascun villag - facebook.com Vai su Facebook

Cosa ne farà il comune dell’ex Dogana - “Un “Hub turistico culturale” nei corpi di fabbrica prospicienti la Via Luigi Rizzo, raccordati dalla pregevole tettoia in stile liberty, nell’ambito di un intervento di rigenerazione urbana ... Lo riporta letteraemme.it

Ancona, hub turistico e centro culturale: ex Mutilatini, in 2 anni il rilancio - Un hub in cui concentrare tutti i servizi della baia e permettere, dopo tanti anni, il recupero degli ex Mutilatini, il punto nero di Portonovo che sta finalmente per trovare la luce. Da corriereadriatico.it

'Spezia Hub' apre i battenti, un nuovo centro unico culturale-turistico - La Spezia, 20 giugno 2025 – Inaugurato questa mattina, il nuovo 'Spezia Hub', un centro unico culturale- Riporta lanazione.it