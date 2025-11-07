un governo che insegue bruxelles e le agenzie di rating

Sembra iniziare a prendere plasticamente forma la tattica che il governo ha scelto per affrontare non soltanto la legge di Bilancio 2026 ma, anche e soprattutto, il calendario politico del prossimo futuro. La Manovra, bocciata in coro da sindacati, imprese e istituzioni varie che in settimana hanno sfilato ordinatamente nelle commissioni Bilancio riunite, non è la grande distribuzione di risorse che molti, a cominciare dalle associazioni datoriali, speravano (ammesso e non concesso che questo sia l’obiettivo). Al contrario, serve a mostrare credibilità alle – un tempo tanto vituperate – agenzie di rating e ad avviarsi verso l’uscita dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

