Ultim’ora Nazionale | danno la numero 10 ad un difensore | È la prima volta nella storia | passiamo da Baggio a questo

Napolipiu.com | 7 nov 2025

Ultimora Nazionale: “danno la numero 10 ad un difensore” È la prima volta nella storia: passiamo da Baggio a questo"> Una notizia che sconvolto l’intero sistema: la numero 10 della Nazionale di calcio è stata data a un difensore. Svolta storica. La maglia numero 10, da sempre simbolo di fantasia, talento e creatività, finirà sorprendentemente sulle spalle di un difensore centrale. Una decisione che ha immediatamente fatto discutere tifosi e addetti ai lavori, abituati a vedere quel numero indossato da fuoriclasse offensivi. La scelta non è frutto di un capriccio, ma di una situazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

