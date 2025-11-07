Ultim’ora Nazionale: “danno la numero 10 ad un difensore” È la prima volta nella storia: passiamo da Baggio a questo"> Una notizia che sconvolto l’intero sistema: la numero 10 della Nazionale di calcio è stata data a un difensore. Svolta storica. La maglia numero 10, da sempre simbolo di fantasia, talento e creatività, finirà sorprendentemente sulle spalle di un difensore centrale. Una decisione che ha immediatamente fatto discutere tifosi e addetti ai lavori, abituati a vedere quel numero indossato da fuoriclasse offensivi. La scelta non è frutto di un capriccio, ma di una situazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ultim’ora Nazionale: “danno la numero 10 ad un difensore” | È la prima volta nella storia: passiamo da Baggio a questo