L'incontro con il presidente russo Vladimir Putin "vorrei che si tenesse in Ungheria, a Budapest". Lo ha ribadito il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti durante il pranzo bilaterale alla Casa Bianca con Viktor Orban. Trump ha spiegato di non aver voluto organizzare ancora un incontro "perché non penso sarebbe successo nulla". "Ma se dovessimo farlo, vorrei che fosse a Budapest", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Trump: "Incontro con Putin vorrei si tenesse a Budapest"