Tuttosport – A cosa puntiamo entro il 2027
2025-11-07 21:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Dopo anni passati a difendere la Juve, Giorgio Chiellini è tornato in bianconero, questa volta come dirigente e da alcuni mesi in particolare come Director of Football Strategy. Intervenuto durante il Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi, l’ex centrale ha spiegato: “ Il mio ruolo in Juventus nasce con l’obiettivo di combinare la parte sportiva e quella istituzionale – riporta Calcio e Finanza -. Sto proseguendo il lavoro iniziato da Francesco Calvo, che mi ha introdotto in questo ambiente lo scorso anno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
