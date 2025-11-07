Turchia Procura di Istanbul emette mandato d' arresto per Netanyahu e 36 persone complici di genocidio tra cui ministro Katz e capo Idf Zamir

Il mandato d'arresto e di cattura riguarda 37 persone complessivamente, tra cui Saar Salama e Ben-Gvir. Nel documento della procura sono citati esplicitamente episodi di violenza voluta e mirata contro palestinesi innocenti e infrastrutture civili. Questa decisione giuridica e politica della Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Turchia, Procura di Istanbul emette mandato d'arresto per Netanyahu e 36 persone complici di genocidio, tra cui ministro Katz e capo Idf Zamir

