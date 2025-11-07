Trump | Valuto esenzioni per l' Ungheria su petrolio Russo Non hanno il mare – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2025 "Lo stiamo valutando perché è molto difficile per l'Ungheria ottenere petrolio e gas da altre aree. Come sapete, non hanno il vantaggio di avere il mare. È un grande Paese. È un Paese grande, ma non ha il mare. Non hanno i porti. E così, hanno un problema difficile da risolvere. C'è anche un altro Paese che ha lo stesso problema. Ma la maggior parte dei Paesi d'Europa non ha questi problemi, ma continuano ad acquistare molto petrolio e gas dalla Russia. Questo mi disturba molto perché li aiutiamo e loro comprano petrolio e gas dalla Russia. Quindi questa domanda potrebbe essere posta in modo forse più accurato se parlassi di molti paesi europei, non necessariamente dell'Ungheria, perché l'Ungheria è in una posizione diversa, ma molti Paesi europei stanno acquistando petrolio e gas dalla Russia e lo fanno da anni e hanno continuato a farlo. 🔗 Leggi su Open.online
