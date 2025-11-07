Trump riceve Orbán alla Casa Bianca e striglia i leader Ue | Dovete rispettarlo Un nuovo incontro con Putin? C’è sempre una possibilità
È cominciata con una stretta di mano e grandi sorrisi la visita di Viktor Orbán all’amico e alleato Donald Trump alla Casa Bianca. Il premier ungherese è volato a Washington per incontrare il presidente americano. Due i temi principali sul tavolo: un incontro per porre fine alla guerra in Ucraina, che l’Ungheria si era detta disposta a ospitare, e le sanzioni americane sul settore energetico russo, che rischiano di avere un peso non indifferente per Budapest. Le esenzioni all’Ungheria sulle sanzioni al petrolio russo. La prima novità annunciata da Trump poco prima dell’inizio del bilaterale riguarda proprio le sanzioni. 🔗 Leggi su Open.online
