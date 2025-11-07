Trump riceve il premier ungherese Orban alla Casa Bianca – Il video

Open.online | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump riceve il premier ungherese Viktor Orban alla Casa Bianca: "È un piacere averti di nuovo qui", gli ha detto al suo arrivo. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

