Trump riceve il premier ungherese Orban alla Casa Bianca – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump riceve il premier ungherese Viktor Orban alla Casa Bianca: "È un piacere averti di nuovo qui", gli ha detto al suo arrivo. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

DIRETTA | Trump riceve Zelensky alla Casa Bianca: "Ottime chance di finire presto la guerra" ha detto il presidente americano che ha escluso un incontro a tre a Budapest. "Questi due leader non si piacciono. Gli incontri saranno separati". "Entrambi negozian - facebook.com Vai su Facebook

Trump riceve il premier ungherese Orban alla Casa Bianca - (Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump riceve il premier ungherese Viktor Orban alla Casa Bianca: "È un piacere averti di nuovo qui", gli ha detto al suo arrivo. Riporta la7.it

Trump riceve Orban alla Casa BIanca e riapre a Putin. 'L'Ue deve rispettare l'Ungheria' - Il presidente Usa: 'Stiamo valutando la possibilità' di dare un'esenzione all'Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo. Si legge su ansa.it

Trump riceve Viktor Orbán alla Casa Bianca e grida ai cronisti: «È un grande leader» - « È un grande leader », ha detto il presidente Usa indicando il premier ungherese. Riporta msn.com