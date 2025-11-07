Trump | Per un vertice con Putin sceglierei Budapest – Il video

Open.online | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2025 "Incontrare Putin in Ungheria? Beh, sì, mi piacerebbe incontrarlo a Budapest. Non è stato più fatto quell'incontro perché non pensavo che sarebbe successo niente di significativo ma se ci fosse sì, mi piacerebbe farlo a Budapest, sarebbe bello.", lo ha detto Trump incontrando Orban alla Casa Bianca. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

