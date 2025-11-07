Truffe telefoniche cos' è il codice di famiglia e come può aiutarci
" Nonna, ho avuto un incidente: mi servono soldi oppure mi arrestano ". È il copione tipico di molti raggiri telefonici rivolti soprattutto agli anziani che vivono soli: voci convincenti, sempre più spesso replicate con strumenti digitali, si spacciano per figli o nipoti e chiedono denaro urgente. Di fronte a truffatori sempre più tecnologici, anche le famiglie cercano contromisure semplici ma efficaci: tra queste, il cosiddetto codice di famiglia. Cos’è il codice di famiglia e perché funziona. Il codice può essere una parola scelta, una combinazione numerica o una domanda con una risposta prestabilita e condivisa fra pochi cari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
