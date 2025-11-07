Treviglio. Paura all’ Enfapi nella mattinata di venerdì 7 novembre, quando una classe è stata evacuata dopo che nell’aula si è diffuso un forte odore urticante. Almeno cinque studenti hanno accusato malori, tra cui vomito e difficoltà respiratorie. L’episodio è avvenuto in un’aula al primo piano, riservata ai nuovi iscritti, dove, al momento, si trovavano una ventina di ragazzi. Alcuni di loro, in preda ai sintomi, sono tornati a casa. Grazie alla collaborazione di alcuni studenti, gli agenti del commissariato di Treviglio hanno identificato i responsabili: si tratta di due ragazzi egiziani di 16 e 17 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, spray urticante in classe: evacuati gli studenti, individuati due minorenni