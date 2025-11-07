Trekking tra i pupi di zuccaru treni storici e prodotti biologici in azienda agricola | cosa fare nel weekend

Fine settimana autunnale con numerosi appuntamenti legati al territorio, per riscoprire scorci dimenticati e assaporare prodotti tipici lungo il cammino. A Licata una caratteristica “appendice” della festa dei morti con il trekking urbano nel centro storico per rivivere riti, sapori e leggende di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

