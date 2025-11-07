Tre scuole padovane in campo per un corto sulla violenza di genere
Un corto scritto e girato dagli studenti padovani per raccontare la violenza di genere con le loro parole. Parte da Padova una nuova iniziativa che unisce cinema, scuola e impegno civile. L’associazione Il Cantiere delle Donne APS ha lanciato su Ginger una campagna di crowdfunding per finanziare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
