Tragico incidente a Roma perde il controllo dello scooter e cade | morto un uomo

Si trovava in sella al suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto. Tragedia a Roma: l'uomo in sella è stato soccorso, ma ha perso la vita dopo l'arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il tragico incidente che ieri a Piedimulera è costato la vita al diciannovenne Luca Bassi sconvolge un'intera comunità. Impegnato nella vita sociale e associativa del paese, faceva parte del gruppo feste e partecipava attivamente alle iniziative giovanili - facebook.com Vai su Facebook

Tragico incidente a Roma, perde il controllo dello scooter e cade: morto un uomo - Si trovava in sella al suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Scrive fanpage.it

Incidente a Roma: perde il controllo dello scooter e cade, 70enne muore in ospedale - Incidente mortale a Roma, dove un uomo di 70 anni, italiano, è deceduto nella serata di giovedì 6 novembre. Riporta romatoday.it

Tragico incidente: giovane perde la vita in auto - Un ragazzo di 21 anni è deceduto in seguito a uno schianto contro un guardrail, mentre il conducente è ricoverato in ospedale per accertamenti ... Riporta zoom24.it