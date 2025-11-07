Tragedia nel Foggiano | investito e ucciso sulla Sp 90

Tragedia, intorno alle 10 di venerdì 7 novembre ad Ascoli Satriano: una persona è stata investita e uccisa lungo la strada provinciale 90. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso.Tuttavia, per la vittima, che pare stesse facendo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tragedia a Carapelle: agricoltore scivola in un pozzo e muore Tragedia a Carapelle, nel Foggiano, dove un agricoltore di 77 anni è scivolato in un pozzo mentre era al lavoro in un fondo agricolo. A provocare la caduta, per quelle che sono le prime ricostruzio - facebook.com Vai su Facebook

La tragedia di Luigi Sala, investito e ucciso sulla via di casa da un furgone in retromarcia - Ceriano Laghetto (Monza e Brianza) – Si chiamava Luigi Sala, aveva 77 anni e abitava a poche decine di metri dal punto in cui ieri mattina è morto, investito da un furgone in manovra. Segnala ilgiorno.it

Investito e ucciso sul ponte della Delizia in Friuli - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Investito e ucciso insieme al cane da auto pirata: fissati i funerali, il dolore di una comunità - Cortona (Arezzo), 4 ottobre 2025 – Si terranno lunedì 6 ottobre alle 11 nella chiesa di Terontola di Cortona i funerali di Donato De Carlo, il 60enne travolto e ucciso nei giorni scorsi lungo la ... Secondo lanazione.it