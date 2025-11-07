Tragedia in Italia incendio devasta appartamento | in pochi minuti la morte atroce

Un drammatico incendio ha sconvolto la serata in una tranquilla zona residenziale, dove un appartamento è stato completamente avvolto dalle fiamme in pochi minuti. Le prime testimonianze raccontano di un rogo improvviso, partito da una stanza dell'abitazione, che si è rapidamente esteso al resto dei locali, trasformando la casa in una trappola senza scampo. I vicini, allarmati dal fumo e dalle urla, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo l'intervento dei vigili del fuoco non è bastato a evitare la tragedia. Le cause del disastro non sono ancora del tutto chiare, ma i primi accertamenti fanno pensare a un incidente domestico.

