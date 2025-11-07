Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare code tra gli svincoli per la Ardeatina e La Romanina in direzione Casilina traffico rallentato sulla Cassia tra il raccordo anulare Grottarossa in direzione Flaminia sulla stessa via Flaminia alla circolazione era tra il raccordo è via di Tor di Quinto in direzione centro rallentamenti poi sulla Salaria all'altezza della motorizzazione civile a via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale mentre sulla tangenziale est di rallentamenti tra le uscite per Largo Passamonti e viale Castrense incidente traffico rallentato in via Tuscolana altezza di via occorsio sulla Colombo e sono due punti di Maggiore rallentamento questa mattina all'altezza di Malafede in direzione EUR e nel tratto tra l'incrocio con la Pontina è piazzale venticinque marzo 1957 anche in questo caso per il traffico diretto verso l'Eur alto viale Sabatini è chiuso il tratto tra via di Decima & viale sabato Martelli Castaldi per un intervento di potatura https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-11-2025 ore 11:30