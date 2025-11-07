Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 14 novembre 2025

Chi la dura la vince, anche a Tradimento. Nel corso del prossimo prime time con la dizi turca, Ali Sezai Okuyan si oppone fermamente al divorzio da Güzide Özgüder durante l’incontro finale in tribunale. Dopo ciò, certo di dover lottare per riconquistare la donna che ama, l’avvocato resta quasi tutta la notte fuori dalla casa di Güzide e, alla fine, appena constata che è davvero pentito per tutti gli errori che ha commesso, la Özgüder decide di dargli un’altra possibilità. Ecco le anticipazioni. . Mualla è ancora molto giù di morale per il fatto che Kahraman sia andato via di casa e abbia deciso di non occuparsi più degli affari della loro famiglia, e si sfoga con Celal al riguardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

