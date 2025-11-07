Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 14 novembre 2025
Chi la dura la vince, anche a Tradimento. Nel corso del prossimo prime time con la dizi turca, Ali Sezai Okuyan si oppone fermamente al divorzio da Güzide Özgüder durante l’incontro finale in tribunale. Dopo ciò, certo di dover lottare per riconquistare la donna che ama, l’avvocato resta quasi tutta la notte fuori dalla casa di Güzide e, alla fine, appena constata che è davvero pentito per tutti gli errori che ha commesso, la Özgüder decide di dargli un’altra possibilità. Ecco le anticipazioni. . Mualla è ancora molto giù di morale per il fatto che Kahraman sia andato via di casa e abbia deciso di non occuparsi più degli affari della loro famiglia, e si sfoga con Celal al riguardo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 7 novembre in prima serata, promettono grandi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Tarik, protagonista di un gesto che costerà la vita a Cemile. » Un episodio ricco - facebook.com Vai su Facebook
$tradimento $anticipazioni Cosa succederà nel GRAN FINALE! - X Vai su X
Nella puntata di “Tradimento” in onda stasera Tarik divorzia da Yesim e Oltan vuole fare lo stesso con Ipek - Kahraman scopre di non essere un Dicleli ma il figlio biologico di Sezai e rinuncia a tutto: ricchezza, lavoro, privilegi. Riporta iodonna.it
Tradimento, anticipazioni 14 novembre 2025 | Puntata in prima serata - Tradimento, anticipazioni puntata in prime time di venerdì 14 novembre 2025 Mualla è ancora molto abbattuta per il fatto che Kahraman abbia lasciato la ... msn.com scrive
Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 7 novembre - Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 7 novembre 2025 in onda su Canale 5 dalle ore 21. Riporta tpi.it