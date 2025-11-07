Touré regala i tre punti a Gilardino | Pisa-Cremonese finisce 1-0

PISA – Il Pisa ritrova il sorriso e centra la prima vittoria in Serie A, battendo 1-0 la Cremonese in una serata vibrante all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Un successo pesante, firmato Idrissa Touré al 75’, che riaccende entusiasmo e speranze nella squadra di Gilardino, rimasta finora nei bassifondi della classifica. La partita si accende subito. Nei primi minuti è il Pisa a spingere con decisione, sfruttando la corsia di destra con Cuadrado e Touré, i più vivaci tra i nerazzurri. La Cremonese risponde con il talento di Vandeputte e la classe di Vázquez, che al 14’ costringe Semper a un grande intervento su un sinistro velenoso da fuori area. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it