Torre dei Conti cresce tra gli esercenti la paura di un' altra ordinanza

Controllare le app del meteo, per gli esercenti di largo Corrado Ricci, è diventata un'ossessione. Dopo il doppio crollo subito dalla Torre dei Conti e la zona rossa scattata a seguito dell'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, chi è rimasto aperto teme che il monumento "ferito" riprenda a sbriciolarsi sotto il peso della prima pioggia e che il Campidoglio, per questioni di sicurezza, possa ampliare l'area di rispetto, imponendo lo stop ad altre attività. A subire i danni più ingenti, al momento, sono stati i due ristoranti più vicini alle macerie: "Massenzio ai Fori" e "Osteria Maracuja". 🔗 Leggi su Iltempo.it

