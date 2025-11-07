Torre dei Conti cresce tra gli esercenti la paura di un' altra ordinanza
Controllare le app del meteo, per gli esercenti di largo Corrado Ricci, è diventata un'ossessione. Dopo il doppio crollo subito dalla Torre dei Conti e la zona rossa scattata a seguito dell'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, chi è rimasto aperto teme che il monumento "ferito" riprenda a sbriciolarsi sotto il peso della prima pioggia e che il Campidoglio, per questioni di sicurezza, possa ampliare l'area di rispetto, imponendo lo stop ad altre attività. A subire i danni più ingenti, al momento, sono stati i due ristoranti più vicini alle macerie: "Massenzio ai Fori" e "Osteria Maracuja". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Torre dei Conti, i piani pericolanti e il super progetto con rooftop, ascensori, bar (di Vincenzo Bisbiglia) - facebook.com Vai su Facebook
Lutto cittadino domani a Roma. La morte di Octav Stroici, l’operaio vittima del tragico crollo alla Torre dei Conti, ha profondamente ferito la nostra città. Il dolore per la sua scomparsa ci unisce tutti. Il mio pensiero commosso, e quello di tutta #Roma, va alla mog - X Vai su X
Torre dei Conti, locali chiusi: «Adesso che ne sarà di noi» - A un certo punto, ieri pomeriggio alle diciotto, un’ambulanza militare schizza dritta su via Cavour a tutta velocità quando incontra le volanti della polizia e la gabbia che ... Segnala ilmessaggero.it