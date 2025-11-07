Torna la rassegna Se a Vignola d' inverno Nazzi e Bignardi i primi ospiti al Fabbri

Prende il via sabato 8 novembre, con Stefano Nazzi, la rassegna letteraria dal titolo “Se a Vignola d’Inverno” organizzata dalla libreria vignolese La Quercia dell’Elfo, con il patrocinio del Comune di Vignola. Il celebre giornalista del Post Stefano Nazzi, autore delseguitissimo podcast “crime”. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

