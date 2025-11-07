Nel numero 3650 di Topolino torna Quacknik Spinner, alter ego di Jannik Sinner, con una nuova avventura e un Topolibro dedicato al tennis. In occasione delle ATP Finals 2025, il mondo del fumetto si unisce a quello del tennis per un’edizione speciale di Topolino. Il numero 3650, disponibile da mercoledì 5 novembre in edicola, fumetteria e su Panini.it, vede il ritorno di Quacknik Spinner, la versione “paperizzata” del campione Jannik Sinner, protagonista di una nuova avventura sportiva al fianco di Paperinik. La storia, intitolata “Paperinik e le distrazioni finalistiche”, è firmata da Roberto Gagnor e illustrata da Alessandro Perina, che ha curato anche la copertina dedicata al giovane tennista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Topolino celebra le ATP Finals con Quacknik Spinner