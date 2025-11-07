Tony Maiello è il vincitore di Tale e Quale Show 2025
È Tony Maiello il vincitore della quindicesima edizione di Tale e Quale Show. Nel corso della finale del talent show condotto da Carlo Conti, andata in onda stasera su Rai 1, il cantante è riuscito a sbaragliare tutti i suoi avversari, anche grazie alla gara di puntata, dove ha convinto tutta la giuria nella sua rivisitazione di Gigi D’Alessio. Insieme a lui, sul podio, Samuele Cavallo e la rivelazione Pamela Petrarolo. Niente da fare, invece, per Carmen Di Pietro, ultima classificata. La classifica finale di Tale e Quale Show 2025. Tony Maiello 390 punti. Samuele Cavallo: 369 punti. Pamela Petrarolo: 367 punti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La prossima settimana conosceremo il nome del vincitore dell'edizione 2025 del talent di Rai 1. Guida la classifica generale, Samuele Cavallo seguito da Pamela Petrarolo e Tony Maiello. - facebook.com Vai su Facebook
“Cinque cellulari nella tuta gold Baby, non richiamerò” ? Tony Maiello interpreta Mahmood a #taleequaleshow - X Vai su X
Tony Maiello imita Gigi D’Alessio a Tale e Quale Show 2025/ Vincitore o solo podio? Oggi la verità - Tony Maiello imita Gigi D'Alessio a Tale e Quale Show: dopo la prestazione non esaltante nei panni di Mahmood, arriva un'altra prova delicata ... Si legge su ilsussidiario.net
Tony Maiello imita Mahmood a Tale e Quale Show 2025/ Grandi aspettative su di lui - Grandi aspettative per Tony Maiello stasera a Tale e Quale Show 2025: dovrà imitare il vincitore di Sanremo Mahmood ... Segnala ilsussidiario.net
Promossi e bocciati della prima puntata dello show di Carlo Conti, terminata con la vittoria di Tony Maiello. - I suoi giudizi sono puntuali, mai eccessivamente severi, ma sempre onesti e costruttivi. Secondo libero.it