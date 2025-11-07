Tony Maiello è il vincitore di Tale e Quale Show 2025

È Tony Maiello il vincitore della quindicesima edizione di Tale e Quale Show. Nel corso della finale del talent show condotto da Carlo Conti, andata in onda stasera su Rai 1, il cantante è riuscito a sbaragliare tutti i suoi avversari, anche grazie alla gara di puntata, dove ha convinto tutta la giuria nella sua rivisitazione di Gigi D’Alessio. Insieme a lui, sul podio, Samuele Cavallo e la rivelazione Pamela Petrarolo. Niente da fare, invece, per Carmen Di Pietro, ultima classificata. La classifica finale di Tale e Quale Show 2025. Tony Maiello 390 punti. Samuele Cavallo: 369 punti. Pamela Petrarolo: 367 punti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it