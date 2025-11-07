Ti ricordi… Sergio Clerici El Gringo a cui rubarono una Bmw e poi chiesero scusa

Un pallonetto spietato e preciso: a quasi 35 anni “ El Gringo ” spara ancora e lo fa, riagguantando la Fiorentina al Dall’Ara in un freddo pomeriggio di novembre di cinquant’anni fa. “El Gringo” è Sergio Clerici, in Italia già da quindici anni, ancora pericolosissimo a 35 anni, con la maglia del Bologna. Chiarissime origini italiane da parenti toscani e meneghini, ma nato a San Paolo, dove gioca praticamente a tutto: a calcio sulla spiaggia, ovviamente, ma pure a basket, volley, calcio a cinque, hockey (dove arriva anche in Serie A). In realtà in Brasile si chiama Clerice, per un errore all’anagrafe, e in campo è Serginho. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Sergio Clerici, “El Gringo” a cui rubarono una Bmw e poi chiesero scusa

