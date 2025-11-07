this is football quando la sony si era messa in testa di sfidare pes e fifa

Continuiamo con la rubrica dedicata ai videogame di calcio, oggi ci occupiamo di This is Football quando la Sony si era messa in testa di sfidare il dominio di Pes e Fifa. Il videogame a inizio nuovo millennio provò a lanciarsi in una serie di giochi in grado di ottenere anche delle risposte molto interessanti di pubblico e critica. (ANSA) TvPlay.it Il videogame è uscito dal 1999 al 2004 in sei edizioni tra Ps1 e Ps2, riuscendo a ottenere risultati altalenanti, ma partendo molto forte. Sicuramente l’ampia presenza di licenze per le squadre era un punto di forza anche se non convinceva del tutto la differente variazione per quanto riguarda i tiri e la gestione della palla. 🔗 Leggi su Tvplay.it

