The Perfect Guy | la spiegazione del finale del thriller con Sanaa Lathan e Michael Ealy

Uscito nel 2015 e ora su Netflix e diretto da David M. Rosenthal, The Perfect Guy è un thriller psicologico che unisce il fascino del dramma sentimentale con la tensione del cinema stalker anni '90. Con protagonisti Sanaa Lathan, Michael Ealy e Morris Chestnut, il film esplora le conseguenze di una relazione tossica e della perdita di controllo, offrendo un racconto ad alta tensione sulle paure più intime legate alla fiducia, alla sicurezza e all'identità. Dietro l'apparente formula del thriller romantico, The Perfect Guy costruisce una riflessione sottile sul tema della violenza maschile e del diritto alla difesa personale, fino a un finale che ribalta i ruoli di vittima e carnefice.