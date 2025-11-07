Tesla approva 1.000 miliardi di dollari di compenso per Elon Musk in 10 anni ma l' azienda dovrà arrivare a valerne 8.500

L'assemblea degli azionisti di Tesla ha approvato il compenso da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk, che il CEO riceverà nel corso di 10 anni al raggiungimento di alcuni obiettivi Con il 75% di voti favorevoli l'assemblea degli azionisti di Tesla ha approvato il pacchetto di compenso di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

