Tesla approva 1.000 miliardi di dollari di compenso per Elon Musk in 10 anni ma l' azienda dovrà arrivare a valerne 8.500
L'assemblea degli azionisti di Tesla ha approvato il compenso da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk, che il CEO riceverà nel corso di 10 anni al raggiungimento di alcuni obiettivi Con il 75% di voti favorevoli l'assemblea degli azionisti di Tesla ha approvato il pacchetto di compenso di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Azionisti Tesla approvano remunerazione da 1000 miliardi a Musk - Gli azionisti del gruppo Tesla, riuniti in assemblea generale ad Austin (Texas), dove si trova la sede del produttore di veicoli elettrici, hanno approvato con oltre il 75% dei voti la risoluzione rel ... Si legge su ansa.it
Tesla approva il maxi piano da 1.000 miliardi per Elon Musk ad Austin - (LaPresse) Gli azionisti di Tesla, riuniti ad Austin, in Texas, hanno approvato con oltre il 75% dei voti il nuovo piano di remunerazione di ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Azionisti approvano remunerazione da 1000 miliardi a Musk - Gli azionisti del gruppo Tesla, riuniti in assemblea generale ad Austin (Texas), dove si trova la sede del produttore di veicoli elettrici, hanno approvato con oltre il 75% dei voti la risoluzione rel ... Scrive msn.com