Terribile schianto per il cappellano del Torino Calcio Don Riccardo Robella è grave | Ota tifiamo noi per lui
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto con a bordo Don Riccardo Robella, una Dacia Duster, sarebbe stata tamponata improvvisamente da un’altra vettura, un'Audi Q8, mentre viaggiava in A6 all’altezza di Carmagnola. Trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso e in elisoccorso, è stato operato e ricoverato con prognosi riservata. "Questa volta ci saremo noi, sugli spalti, a fare il tifo per lui” hanno dichiaro dal Comune di Leinì dove era parroco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
