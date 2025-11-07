Terna 26 mln per la nuova linea elettrica tra Frattamaggiore e Sant’Antimo | via ai lavori

Terna avvierà lunedì 10 novembre i lavori di ammodernamento dell’elettrodotto a 220 kV tra la stazione elettrica di Frattamaggiore e la cabina primaria di SantAntimo, entrambe in provincia di Napoli. L’intervento, per cui la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 26 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova linea interrata di circa 8 km, che si svilupperà prevalentemente lungo la viabilità esistente nei comuni di Sant’Antimo, Sant’Arpino, Grumo Nevano, Frattamaggiore e Frattaminore. Il cavo sarà realizzato con isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso), una tecnologia di ultima generazione che garantisce elevata affidabilità, efficienza e sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

