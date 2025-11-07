Tentano di abbandonare in strada una tonnellata di rifiuti | beccati durante lo scarico

Napolitoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati scoperti mentre stavano per abbandonare in strada circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria. Nei guai due extracomunitari pedinati e bloccati dalla Polizia locale di Napoli a Scampia. Gli agenti sono riusciti a cogliere in flagranza di reato i due indagati mentre erano a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

