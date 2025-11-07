Tenta di fermare l' auto con a bordo due donne che l' hanno appena rapinata | 54enne investita e scaraventata a terra
Il 1° novembre, intorno all'ora di pranzo, una 54enne di Colorno ha scoperto che il suo portafogli era sparito dalla borsetta, che aveva lasciato su un tavolino di un negozio d'abbigliamento all'interno di un centro commerciale di Colorno, mentre si trovava in un camerino.La donna ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Tenta di fermare l’auto sulla quale erano salite due donne che l’avevano appena borseggiata ma viene travolta. Fermate per rapina in Lombardia due sudamericane recidive - Conclusa a Pioltello con due fermi di indiziato di delitto per rapina, la tempestiva indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Colorno ... Secondo gazzettadiparma.it
